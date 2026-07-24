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24 июля 2026 в 07:06

Трамп вводит новые торговые пошлины против десятков стран

США ввели пошлины до 12,5% против 60 торговых партнеров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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США вводят новые торговые пошлины в отношении 60 крупнейших торговых партнеров, связав их размер с наличием запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, говорится в заявлении офиса торгового представителя США Джеймисона Грира. Ставки составят от 10% до 12,5% в зависимости от выполнения требований Вашингтона, передает РИА Новости.

Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир <...> предпринимает финальные шаги в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, вводя пошлины в отношении 60 государств за их неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, — говорится в заявлении.

Минимальная пошлина в 10% будет действовать для 17 стран, уже запретивших импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, включая Великобританию, Индию, Канаду и Мексику. Для части товаров из ЕС, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит 10–12,5%, а для остальных участников расследования — 12,5%. Новые тарифы вступят в силу в пятницу и заменят временную глобальную пошлину в 10%, введенную администрацией президента США Дональда Трампа в феврале.

Ранее Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на большинство товаров из Бразилии. По словам госсекретаря США Марко Рубио, решение связано с недобросовестным ведением переговоров со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и его правительства.

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Дональд Трамп
пошлины
торговля
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