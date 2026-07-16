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16 июля 2026 в 10:32

Трамп введет пошлины на бразильский импорт в размере 25%

Рубио: США вводят пошлины в размере 25% на товары из Бразилии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны ввести импортные пошлины на большинство бразильских товаров в размере 25%, объявил в соцсети X госсекретарь Марко Рубио. Новый тарифный режим затронет широкий спектр поставляемой продукции.

Сегодня президент Трамп поручил представителю США на торговых переговорах ввести пошлины в размере 25% на большую часть бразильского импорта, — написал госсекретарь.

Введение пошлин стало следствием недобросовестного ведения переговоров с Соединенными Штатами со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства, уточнил Рубио. Госсекретарь акцентировал внимание, что экономическая стратегия бразильского лидера «вредит американцам и бразильцам».

В конце июня Трамп предупредил, что европейские страны могут столкнуться со 100% пошлинами. По его словам, это произойдет в случае введения налога на цифровые услуги для американских компаний.

До этого Трамп заявил, что может ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское, если его французский коллега Эммануэль Макрон не отменит цифровой налог на технологические компании США. В противном случае Макрон столкнется с таким давлением, объяснил глава Белого дома.

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