Два популярных аэропорта на юге России закрылись

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06 августа 2026 в 02:06

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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее более 100 туристов почти на сутки задержались в московском аэропорту Внуково из-за неисправности самолета, который должен был вылететь в турецкий Бодрум. Отправление рейса ТК3155 авиакомпании Turkish Airlines было запланировано на 02:55 3 августа. После посадки пассажиры находились на борту до 04:00 мск, затем их вернули в терминал. Впоследствии сотрудники воздушной гавани предоставили им гостиничные номера.

До этого Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такой порядок работы был введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов. Меру отменили в 04:36.

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