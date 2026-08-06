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06 августа 2026 в 01:53

Стало известно о попытке атаковать Москву несколькими беспилотниками

Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила три беспилотника на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили три беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты.

Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил: один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали в результате атак ударных БПЛА. В Киевском районе Донецка беспилотник атаковал стационарное отделение больницы, где лишилась жизни женщина 1948 года рождения.

До этого губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области в результате атаки беспилотника погиб 57-летний мужчина, еще семь человек ранены. Он уточнил, что удар пришелся по частному дому.

Кроме того, пресс-служба администрации Волгограда рассказала: массированный удар БПЛА повредил восемь многоквартирных домов. В квартирах выбило стекла. Для эвакуированных жителей власти организовали временный пункт размещения в местной школе.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
Минобороны РФ
беспилотники
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