Стало известно о попытке атаковать Москву несколькими беспилотниками Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила три беспилотника на подлете к Москве

Дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили три беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты.

Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил: один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали в результате атак ударных БПЛА. В Киевском районе Донецка беспилотник атаковал стационарное отделение больницы, где лишилась жизни женщина 1948 года рождения.

До этого губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области в результате атаки беспилотника погиб 57-летний мужчина, еще семь человек ранены. Он уточнил, что удар пришелся по частному дому.

Кроме того, пресс-служба администрации Волгограда рассказала: массированный удар БПЛА повредил восемь многоквартирных домов. В квартирах выбило стекла. Для эвакуированных жителей власти организовали временный пункт размещения в местной школе.