Собянин раскрыл, как Москва справилась с атакой БПЛА ВСУ Собянин: три летевших на Москву БПЛА уничтожены системой ПВО

Система ПВО Минобороны России уничтожила три беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, заверил градоначальник.

Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — заявил мэр.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что в Белгородской области семь мирных жителей получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ. В хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве дрона пострадали двое мужчин: один получил множественные осколочные ранения и открытый перелом, второй — множественные осколочные раны.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью при отражении воздушной атаки над регионом были уничтожены более 40 беспилотников. По его словам, средства ПВО сбили БПЛА над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районами. Он отметил, что избежать последствий на земле не удалось.