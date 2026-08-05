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05 августа 2026 в 11:56

«Большая часть»: Собянин рассказал о логистической значимости Москвы

Собянин: 60% пригородных и основная часть авиаперевозок проходят через Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Основная часть авиапассажиров России и 60% пригородных перевозок проходят через московский транспортный узел, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире ИС «Вести». По его словам, развитие этого узла, который теперь называют центральным транспортным узлом страны, имеет ключевое значение для экономики России и улучшает транспортную доступность для всех граждан.

Московский транспортный узел — это не только про москвичей, это обо всей стране, потому что 60% пригородных перевозок идет через Москву, большая часть пассажиров дальнего следования — через Москву. Московский авиационный транспортный узел — один из крупнейших, перевозит большую часть пассажиров нашей страны, — сказал он.

Мэр добавил, что маршруты Московских центральных диаметров планируется продлить до граничащих с Подмосковьем областей, что даст дополнительные транспортные возможности примерно 10 млн жителей этих регионов. По словам Собянина, это позволит повысить частоту и скорость движения, а также общую доступность перевозок.

Ранее Собянин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина столичные власти совместно с Минобороны РФ усиливают систему ПВО города. В рамках проводимых мероприятий оборудуются боевые позиции, развертываются силы и средства, организовано производство перехватчиков беспилотников и создается добровольное подразделение для помощи военным.

Москва
Сергей Собянин
пассажироперевозки
логистика
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