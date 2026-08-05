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05 августа 2026 в 13:16

Эндокринолог предупредила об опасности диеты из курицы и гречки

Эндокринолог Алтунина: диета из курицы и гречки чревата дефицитом витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Диета из куриной грудки и гречки может привести к выраженному дефициту витаминов, минералов, пищевых волокон и полезных жиров, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог Анастасия Алтунина. В частности, такое питание не обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу нервной системы, мозга, сердца и участвуют в синтезе гормонов.

Главная проблема монодиет — выраженный дефицит разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах, а также полезных жирах. Ни гречка, ни куриная грудка не способны обеспечить весь необходимый набор питательных веществ. При длительном дефиците жиров могут ухудшаться состояние кожи и волос, нарушаться усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K, — подчеркнула Алтунина.

Врач также отметила в такой диете мало овощей, фруктов и ягод — основных источников витамина С, фолиевой кислоты, калия, антиоксидантов и других активных веществ. Она добавила, что в гречке недостаточно клетчатки, что может нарушить работу кишечника и снизить разнообразие микробиоты.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что через месяц питания одним лишь картофелем человек может столкнуться с тяжелым истощением организма, дефицитом витаминов, анемией и дисбалансом солей в крови. Врач также не исключила нарушения в работе печени.

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