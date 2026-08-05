Россиянам рассказали, что делать при встрече с гигантскими медузами Биолог Олифиренко: не стоит пугаться при столкновении с гигантскими медузами

Гигантские медузы ропилемы, пришедшие в Амурский залив к берегам Владивостока, не представляют опасности для человека, сообщил РИА Новости биолог Александр Олифиренко. Он отметил, что бояться их не стоит, несмотря на размеры — диаметр купола достигает 70 см.

Отдыхающие на море, в том числе и дети, могут внезапно столкнуться со скоплением медуз ропилем. <…> Бояться их не стоит — это просто медузы, пусть и большие, и они вскоре снова уйдут ко дну, но нужно проявить осторожность, — сказал биолог.

Он пояснил, что яд в щупальцах ропилемы может вызвать легкий ожог и аллергическую реакцию, но у большинства симптомы проходят за день. Эти медузы обычно обитают у берегов Китая, Кореи и Японии, в Приморье их заносит течением в теплый сезон.

Ранее в Амурском заливе у берегов Владивостока начали появляться гигантские медузы ропилемы, или корнероты. Как сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, сейчас это только начало миграции. Первая замеченная им медуза достигала около 35 см в диаметре.