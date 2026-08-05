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05 августа 2026 в 14:49

Энергетик оценил риск остановки единственной АЭС в Венгрии

Энергетик Юшков допустил остановку АЭС в Венгрии на фоне обмеления Дуная и жары

Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
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В Венгрии могут остановить единственную в стране АЭС на фоне обмеления Дуная из-за аномальной жары, заявил в беседе с RTVI эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, этот риск сохранится до тех пор, пока не пройдут обильные осадки. Помимо этого, есть и другая проблема — перегрев реки, которая призвана охлаждать атомные энергоблоки.

Пока не пойдут дожди, которые существенно поднимут уровень Дуная, ситуация все равно будет напряженной. И если речь уже идет о возможной остановке, значит, она сейчас работает с какой-то минимальной выработкой. Нужно опять же заранее останавливать [АЭС], потому что все равно нужна вода для того, чтобы охлаждать атомные энергоблоки, даже когда они не будут вырабатывать энергию. Чтобы они полностью остыли, нужно больше полугода. Поэтому надо заранее останавливать, если дальше ситуация будет усугубляться, — отметил Юшков.

По его прогнозу, венгры в любом случае столкнутся с проблемами, поскольку другие источники энергии также дают сбои. Он отметил, что в целом во всей Европе гидростанции вырабатывают меньше электричества в жаркую безветренную погоду.

Ранее западные СМИ сообщили, что обмеление рек Дунай и Рейн грозит страшными последствиями для экономики и энергетики Европы. По их сведениям, понижение уровня воды парализует работу атомных и гидроэлектростанций, а также угрожает угольной промышленности.

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