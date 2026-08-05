Одна из стран ЕС отказала в визе двум кандидатам на пост генконсула России Франция отказала в визе двум кандидатам на пост генконсула России в Марселе

Власти Франции отказали в визе уже двум кандидатам на должность нового генерального консула России в Марселе, сообщил РИА Новости действующий генконсул Станислав Оранский. Третья кандидатура направлена на рассмотрение пару недель назад, но ответа пока нет.

Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение. Направили запрос на экзекватуру, но ответа пока не поступало, — рассказал дипломат.

Оранский также сообщил, что численность персонала генконсульства в Марселе сократилась втрое с 2022 года. Франция тем временем, по его словам, уже три года не выдает визу российскому дипломату, который должен был приступить к работе в консульстве.

Ранее США отказали в визе замглавы МИД РФ Александру Алимову, который должен был выступить на открытых дебатах в ООН. Постпред России в организации Василий Небензя уточнил, что речь идет о заседании по теме «Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН».