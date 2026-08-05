Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США

Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США Экс-депутат Рады Олейник: Павел Палиса может стать послом Украины в США

Один из главных претендентов на пост посла Украины в США — замглавы офиса президента Украины, бывший бригадный генерал Павел Палиса, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Палиса — известный сторонник усиления принудительной мобилизации.

Он почему-то понравился прзиденту США Дональду Трампу. Во всяком случае, во время визита делегации Украины в Вашингтон Трамп наградил Палису памятной монетой-медалью, — напомнил Олейник.

Он добавил, что за экс-послом Украины в Штатах тянулся шлейф скандалов. Бывший нардеп обратил внимание, что Ольга Стефанишина, которую уволили с должности 3 августа, заняла дипломатический пост уже будучи обвиненной в коррупции.

Будучи и. о. вице-премьера, она отвечала за вопросы евроинтеграции и разворовывала деньги, выделяемые Евросоюзом. Стефанишина — коррупционер, на ней клейма ставить негде, — указал Олейник.

Ранее бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров высказался о назначении нового посла Украины в Штатах. По его мнению, президент страны Владимир Зеленский назначит на эту должность человека, который будет предан лично ему.