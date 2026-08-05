Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 15:03

Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США

Экс-депутат Рады Олейник: Павел Палиса может стать послом Украины в США

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из главных претендентов на пост посла Украины в США — замглавы офиса президента Украины, бывший бригадный генерал Павел Палиса, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Палиса — известный сторонник усиления принудительной мобилизации.

Он почему-то понравился прзиденту США Дональду Трампу. Во всяком случае, во время визита делегации Украины в Вашингтон Трамп наградил Палису памятной монетой-медалью, — напомнил Олейник.

Он добавил, что за экс-послом Украины в Штатах тянулся шлейф скандалов. Бывший нардеп обратил внимание, что Ольга Стефанишина, которую уволили с должности 3 августа, заняла дипломатический пост уже будучи обвиненной в коррупции.

Будучи и. о. вице-премьера, она отвечала за вопросы евроинтеграции и разворовывала деньги, выделяемые Евросоюзом. Стефанишина — коррупционер, на ней клейма ставить негде, — указал Олейник.

Ранее бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров высказался о назначении нового посла Украины в Штатах. По его мнению, президент страны Владимир Зеленский назначит на эту должность человека, который будет предан лично ему.

США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ольга Стефанишина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила о неожиданной опасности посещения бань
Адская жара массово убивает жителей одной страны
Пилотов пропавшего несколько дней назад самолета нашли живыми
В Черном море обнаружили американский самолет-разведчик
Коллекторы-садисты: мужчину облили кипятком и убили из-за 30 тысяч рублей
Появились кадры с места покушения на Ткачука
Боец ВС РФ проскочил через огонь на «буханке» и спас товарищей
Военэксперт назвал главное отличие кадровых перестановок в ВС РФ и ВСУ
Найден бесследно пропавший самолет в российском регионе
Политолог назвал главное требование Зеленского к новому послу Украины в США
Прокуратура обжалует приговор Лерчек
Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США
Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела
«Малыша увидел»: подросток спас едва не выпавшего из окна ребенка
Минивэн перевернулся на крышу, съехав в кювет на трассе в Ленобласти
В двух аэропортах разрешили оплату криптовалютой
«Не верьте блогерам»: Бородину раскритиковали за «укол от холестерина»
Психолог объяснила, как подготовиться к новому учебному году
Энергетик оценил риск остановки единственной АЭС в Венгрии
Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.