Пилотов пропавшего несколько дней назад самолета нашли живыми

Пилот и летчик-наблюдатель пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь, передает Telegram-канал «112». После вынужденной посадки они поднялись на сопку, собрали радиостанцию и передали свои координаты экипажу самолета, следовавшего по маршруту Бодайбо — Иркутск. Летчики также попросили сообщить родственникам, что с ними все в порядке.

По словам руководителя поисковой операции Дмитрия Буданова, пилоты находятся примерно в 90 километрах от Бодайбо. За ними уже вылетел вертолет из аэропорта Бодайбо.

Между тем стало известно, что гидросамолет JAWS с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на аэродроме Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края. Инцидент произошел 5 августа около 14:00 по местному времени (10:00 мск).

Ранее сообщалось, что специалисты рассматривали три версии в рамках расследования уголовного дела о пропаже самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе Иркутской области. Одна из них — это техническая неисправность. Воздушное судно совершило вылет из аэропорта поселка Мама Иркутской области.