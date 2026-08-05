НАБУ и САП раскрыли детали нового дела против Стефанишиной Стефанишину заподозрили в сокрытии квартир и денег

Новое подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной касается незаконного обогащения, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на судебном заседании. По версии следствия, Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры, наличные средства, которые, как утверждается, были потрачены на ремонт жилья, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Кроме того, следствие заявляет, что экс-посол не указала использование автомобиля Mercedes-Benz. Он оформлен на ее подчиненного. Также уточняется, что Стефанишина скрыла имущество, приобретенное другими лицами по ее доверенности.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что одним из главных претендентов на должность посла Украины в США является замглавы офиса президента Украины, бывший бригадный генерал Павел Палиса. По его словам, Палиса известен как сторонник усиления принудительной мобилизации на Украине. Он добавил, что за экс-послом Украины в США Стефанишиной тянулась череда скандалов.