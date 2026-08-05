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05 августа 2026 в 17:03

Генералу Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве

Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Московский городской суд на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Он проходит обвиняемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Булгакова <…> до 9 ноября, — огласил вердикт суд.

Также суд продлил арест гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу, которые являются фигурантами дела. При этом все обвиняемые просили избрать им меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее трое представителей руководства дочерней компании «Газпрома» — ООО «Газпром энергохолдинг» — были арестованы по делу о взятках. Уточняется, что фигурантами дела стали заместитель гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игорь Моисеенко, гендиректор ООО «ГЭХ закупки» Игорь Мазин и его заместитель по закупкам и логистике Алексей Чубшев. Они вымогали откаты у поставщиков, в том числе за заключение контрактов и покровительство.

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