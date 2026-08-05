Генерал-полковник Валерий Солодчук, назначенный заместителем министра обороны РФ, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024–2025 годах во главе группировки войск «Курск», выяснил ТАСС. Он взял на себя руководство группировкой войск «Курск» в декабре 2024 года.

С 2022 года Валерий Солодчук участвовал в выполнении задач в рамках специальной военной операции — в частности, координировал боевые действия на Харьковском направлении. Задачей было ликвидировать силы противника, проникшие на территорию Курской области в августе того же года. Под командованием Солодчука удалось уничтожить подразделения бойцов ВСУ, а также освободить Суджу и ряд других приграничных территорий.

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