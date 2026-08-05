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05 августа 2026 в 18:15

Россиянка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола

Женщина ворвалась в комиссионку и разделась догола в Мурино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Женщина в неадекватном состоянии ворвалась в комиссионный магазин в Мурино, разделась догола и начала называть себя Вангой, Стивом Джобсом и феей, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Перед этим она громко заявила, что имеет право на все наркотики мира.

На все просьбы сотрудников магазина женщина не обратила никакого внимания. Она села в кресло и начала перечислять свои якобы титулы. Она также заявила, что поставила весь мир на колени, и скоро в таком же положении окажется ее отец.

Женщина начала отдавать приказы присутствующим. Так, она потребовала пригнать байк. Под конец импровизированного шоу она ушла, ничего никому не объяснив. Личность женщины пока не установлена.

Ранее самарский суд приговорил Светлану Ладу-Русь (настоящая фамилия — Пеунова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. руб. Ее признали виновной в несоблюдении законодательства об иноагентах. Кроме того, женщина убеждала своих последователей, что может якобы спасти их от рептилоидов.

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