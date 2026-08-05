Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 18:30

Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

По предварительным данным прогнозов метеорологических служб, в конце лета в Москве дневные температуры будут снижаться, количество осадков увеличится, а ночи станут прохладными. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в конце августа

В период с 20 по 25 августа дневные температуры в будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, а ночные опустятся до +16 градусов. Прогнозируется усиление влияния циклонов, что приведет к увеличению облачности и частым дождям. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа в регион придет волна похолодания. Дневные температуры опустятся до +19 градусов. Ночью воздух будет остывать до +12 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период сохранятся. Солнечных дней будет немного. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отмечал, что в целом август в российской столице сильно жарким не ожидается.

«Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет: среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы с незначительным — на полградуса-градус ее превышением (для Москвы норма ночью — это +12, днем — +21,5 градуса), дождей выпадет около нормы (норма — 78 мм)», — пояснял он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 25 августа погода еще сохранит остатки августовского комфорта, но с каждым днем будет все больше напоминать сентябрь. Днем температура в эти дни будут держаться в диапазоне от +17 до +21 градуса, а ночью опустятся до +10 градусов. В указанный период усилится влияние циклонов, что приведет к увеличению облачности и частым дождям. Осадки будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 80–85%. Ветер ожидается западный, умеренный, 5–10 м/с, при порывах — до 15 м/с.

С 26 по 31 августа похолодание станет более выраженным. Дневные температуры опустятся до +15–18 градусов. Ночи станут холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период сохранятся, причем дожди будут чередоваться с периодами плотной облачности без существенных прояснений. Солнечных дней будет немного. Ясная погода ожидается лишь в течение трех суток за всю декаду. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах России сегодня, 5 августа: отмены, задержки на вылет

Магнитные бури сегодня, 5 августа: что завтра, стресс, тревожность, апатия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в РФ

Москва
новости
погода
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ
Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше
Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области
Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки
Машков рассказал о работе с участниками СВО
В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена
Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса
«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии
СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР
Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене
Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия
Украина стала камнем преткновения для политиков Италии
Миляев рассказал о состоянии воздуха после пожара на складе WB под Тулой
Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов»
Цены на бензин снизились в 46 регионах России
ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках
Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО
Назван показатель инфляции в России
Небензя объяснил, как Запад подпитывает международный терроризм
Украинский тренер заплатит штраф за русский язык
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.