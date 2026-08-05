Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа

По предварительным данным прогнозов метеорологических служб, в конце лета в Москве дневные температуры будут снижаться, количество осадков увеличится, а ночи станут прохладными. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в конце августа

В период с 20 по 25 августа дневные температуры в будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, а ночные опустятся до +16 градусов. Прогнозируется усиление влияния циклонов, что приведет к увеличению облачности и частым дождям. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа в регион придет волна похолодания. Дневные температуры опустятся до +19 градусов. Ночью воздух будет остывать до +12 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период сохранятся. Солнечных дней будет немного. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отмечал, что в целом август в российской столице сильно жарким не ожидается.

«Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет: среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы с незначительным — на полградуса-градус ее превышением (для Москвы норма ночью — это +12, днем — +21,5 градуса), дождей выпадет около нормы (норма — 78 мм)», — пояснял он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 25 августа погода еще сохранит остатки августовского комфорта, но с каждым днем будет все больше напоминать сентябрь. Днем температура в эти дни будут держаться в диапазоне от +17 до +21 градуса, а ночью опустятся до +10 градусов. В указанный период усилится влияние циклонов, что приведет к увеличению облачности и частым дождям. Осадки будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 80–85%. Ветер ожидается западный, умеренный, 5–10 м/с, при порывах — до 15 м/с.

С 26 по 31 августа похолодание станет более выраженным. Дневные температуры опустятся до +15–18 градусов. Ночи станут холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период сохранятся, причем дожди будут чередоваться с периодами плотной облачности без существенных прояснений. Солнечных дней будет немного. Ясная погода ожидается лишь в течение трех суток за всю декаду. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с.

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