Ситуация в аэропортах России сегодня, 5 августа: отмены, задержки на вылет

Росавиация 5 августа вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какая сейчас складывается ситуация в аэропортах Москвы, Сочи и других городов, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

Ситуация в аэропортах Москвы 5 августа, изменение расписания

Росавиация в ночь на 5 августа вводила ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты из соображений безопасности полетов. По состоянию на 11:30 мск все ограничения сняты.

Согласно данным онлайн-табло, 5 августа в аэропорту Домодедово перенесены вылеты в Сочи — с 12:35 на 13:00, с 18:35 на 18:55. Отменен рейс в Кызыл.

Из Внуково на настоящий момент все вылеты ожидаются согласно расписанию. Отменены два рейса в Ереван — на 10:45 и 12:10.

В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло, перенесены рейсы в Сочи — с 09:25 на 11:25, с 09:50 на 11:50, в Нальчик — с 11:40 на 12:00, в Чебоксары — с 12:10 на 12:30, в Саратов — с 13:05 на 13:25.

В Жуковском задержан вылет в Ташкент — с 18:05 до 21:35. Отменен рейс U6 8445 в Душанбе.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 5 августа, изменение расписания

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на настоящий момент работает в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, 5 августа были перенесены рейсы в Батуми — с 11:00 на 14:35, в Ижевск — с 11:55 на 16:05, в Термез — с 12:45 на 17:45, в Орск — с 14:25 на 15:55, в Ульяновск — с 15:50 на 16:20, в Казань — с 18:36 на 22:35.

Отменены рейсы: I8 926 в Ижевск, SU 025 и FV 6706 / SU 6706 в Москву.

Ситуация в аэропорту Сочи 5 августа, изменение расписания

Росавиация 5 августа в 08:40 ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По состоянию на 11:30 мск запрет на полеты снят.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале», — говорится в заявлении.

Согласно данным онлайн-табло, 5 августа из Сочи задержаны вылеты в Казань — с 11:40 до 14:45 и с 16:05 до 17:05, в Сыктывкар — с 12:40 до 13:20, в Нальчик — с 12:45 до 15:00, в Иваново — с 14:50 до 17:15, в Батуми — с 18:30 до 21:35, а также в Москву — с 14:15 до 16:45, с 15:00 до 17:00, с 15:25 до 16:20, с 17:15 до 17:40.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Ситуация в аэропорту Геленджика 5 августа

Росавиация 5 августа в 09:04 мск ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджик, которые позднее были сняты.

Согласно данным онлайн-табло, из Геленджика перенесены вылеты в Москву — с 15:35 на 16:55, в Санкт-Петербург — с 16:25 на 17:55.

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