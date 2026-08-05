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05 августа 2026 в 12:34

Юрист ответил, обязан ли сотрудник сообщать о втором месте работы

Юрист Южалин: в некоторых случаях сотрудник обязан сообщить о второй работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В некоторых случаях сотрудник будет обязан сообщить начальству о второй работе, рассказал RT руководитель юридической практики Александр Южалин. Он отметил, что для некоторых категорий совместительство запрещено законом.

Так, в соответствии со ст. 282 Трудового кодекса России, не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, — рассказал Южалин.

Юрист подчеркнул, что уведомлять работодателя о второй работе должны спортсмены и тренеры. По его словам, они имеют право на совместительство только после разрешения со стороны руководителя.

Ранее кандидат юридических наук Михаил Меркулов рассказал, что инвалиды, а также некоторые другие категории работников имеют право уходить с работы раньше без потери зарплаты, если это предусмотрено законодательством. Он напомнил, что такие нормы закреплены в Трудовом кодексе РФ.

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