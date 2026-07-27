Россиян предупредили о мошеннической схеме с маркетплейсами и работой IT-эксперт Валентина Шилина: мошенники используют схему с маркетплейсами

Мошенники начали выдавать себя за работодателей, рассказала «Москве 24» руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. Она отметила, что одной из наиболее распространенных схем стало задание по выкупу вещей с маркетплейсов.

Главное правило здесь — сохранять критическое мышление. Работодатель, который действительно заинтересован в сотруднике, обеспечивает его всем необходимым в соответствии с Трудовым кодексом, — объяснила Шилина.

IT-эксперт подчеркнула, что во время схемы с маркетплейсами злоумышленники предлагают ставить лайки, добавлять товары в избранное, писать отзывы, а затем просят выкупить товар за свой счет, обещая вернуть средства с процентами. По ее словам, нередко они также навязывают платную профессиональную подготовку, хотя по закону обучение должен оплачивать работодатель.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники под видом владельцев или менеджеров сети салонов красоты нередко втираются в доверие к жертвам и предлагают им якобы бесплатную услугу. После согласия пользователю присылают ссылку на сайт, копирующий интернет-страницу реально существующего заведения, и просят записаться.