Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты

Мошенники под видом владельцев или менеджеров сети салонов красоты нередко втираются в доверие к жертвам и предлагают им якобы бесплатную услугу, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Каплан Панеш. После согласия пользователю присылают ссылку на сайт, копирующий интернет-страницу реально существующего заведения, и просят записаться.

Жертвам предлагают скачать «официальное приложение», которое на самом деле является вредоносной программой. Она дает мошенникам удаленный доступ к устройству, позволяя перехватывать данные банковских карт и СМС-сообщения. Универсальность схемы — ее главное преимущество для мошенников: она рассчитана на пользователей любых устройств, — предупредил Панеш.

Депутат призвал проверять предложения о бесплатных услугах через официальный сайт или по телефону салона. Он подчеркнул, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев, устанавливать приложения из непроверенных источников, а также вводить данные Apple ID, пароли или коды двухфакторной аутентификации на незнакомых сайтах. Любые «подарки» от незнакомцев в интернете, особенно требующие скачивания или ввода личных данных, следует оценивать критически.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали использовать новую схему для кражи аккаунтов в Telegram, при которой им не нужны пароль и код из СМС. Как сообщили в ведомстве, аферисты распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows».