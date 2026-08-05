В Астрахани погиб младенец при пожаре в двухэтажном доме

В Астрахани в результате пожара в двухэтажном доме погиб младенец, сообщила ГУ МЧС России по Астраханской области в социальных сетях. Также в результате инцидента пострадали подросток и женщина.

Сегодня поступило сообщение о пожаре двухэтажного жилого дома и двух хозяйственных построек по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Краснодарская, д. 28. В 12:12 (11:12 мск) объявлена ликвидация открытого горения. На пожаре обнаружен погибший 2026 года рождения, есть пострадавшие: подросток 2013-го и женщина 1987 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске 11-месячный ребенок упал из окна четвертого этажа и выжил. Отмечается, что в момент происшествия никого из взрослых в комнате не оказалось. Состояние ребенка врачи оценили как удовлетворительное.

До этого стало известно, что в Измайлово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры. Ребенка госпитализировали. По предварительным данным, незадолго до происшествия мальчик находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.