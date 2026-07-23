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23 июля 2026 в 17:01

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Зверинецкой в Измайлово, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Ребенка госпитализировали. По предварительным данным, мальчик непродолжительное время находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.

Из окна квартиры на 2-м этаже жилого дома на ул. Зверинецкой выпал ребенок. Мальчик 2024 г. р. госпитализирован, — говорится в сообщении.

Ранее девочка 2022 года рождения погибла после того, как упала с кухонной тумбы в Дагестане. Родители отвезли ее в больницу, где врачи подтвердили смерть девочки. Трагедия произошла в одном из частных домов Кумторкалинского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого трехлетний ребенок погиб около гостиницы на Кипре в районе Хлорака недалеко от Пафоса. По имеющейся информации, отец раскачивал малыша, но не удержал его и случайно выкинул в окно. Мальчик выпал из окна четвертого этажа и получил черепно-мозговую травму.

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