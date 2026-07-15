Четырехлетняя девочка погибла после падения с кухонной тумбы в Дагестане Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане после падения с тумбы

Девочка 2022 года рождения погибла после того, как упала с кухонной тумбы в Дагестане, сообщили в канале Следственного управления СК России по региону в МАКСе. Родители отвезли ее в больницу, где врачи подтвердили гибель девочки. Трагедия произошла в одном из частных домов Кумторкалинского района.

Ребенок был доставлен родителями в медицинское учреждение, где врачи констатировали ее смерть, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители выясняют все детали произошедшего. Силовики опрашивают свидетелей и назначили экспертизы.

Ранее трехлетний ребенок погиб около гостиницы на Кипре в районе Хлорака недалеко от Пафоса. По имеющейся информации, отец раскачивал малыша, но не удержал его и случайно выкинул его в окно. Мальчик выпал из окна с четвертого этажа и получил черепно-мозговую травму. Мужчину задержали и обвинили в убийстве по неосторожности. Экспертиза подтвердила, что он не пил алкоголь. Подсудимый расплакался во время суда.