Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна

Трехлетний ребенок выпал из окна гостиничного номера на Кипре, пишет The Sun. По предварительной информации, отец малыша раскачивал его на руках, но не удержал и уронил на землю.
Трагедия произошла 12 июля в районе Хлорака недалеко от Пафоса. Отец мальчика вместе с его дедушкой вышел из номера, чтобы дождаться автомобиля и отправиться на ужин. Мужчина не смог удержать ребенка, когда раскачивал его на руках.
В результате мальчик выпал через открытое окно, расположенное на четвертом этаже, и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
После случившегося мужчину задержали и обвинили в причинении смерти по неосторожности. Он расплакался, когда предстал перед судом. Следствие подтвердило отсутствие алкоголя в организме обвиняемого. Расследование гибели ребенка продолжается.
Ранее в Василеостровском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла на улице Кораблестроителей. Ребенок остался без присмотра на несколько минут и выпал из окна. От полученных травм он скончался в больнице.