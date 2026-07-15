Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна

Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна Отец раскачивал сына на руках и случайно уронил его из окна гостиницы на Кипре

Трехлетний ребенок выпал из окна гостиничного номера на Кипре, пишет The Sun. По предварительной информации, отец малыша раскачивал его на руках, но не удержал и уронил на землю.

Трагедия произошла 12 июля в районе Хлорака недалеко от Пафоса. Отец мальчика вместе с его дедушкой вышел из номера, чтобы дождаться автомобиля и отправиться на ужин. Мужчина не смог удержать ребенка, когда раскачивал его на руках.

В результате мальчик выпал через открытое окно, расположенное на четвертом этаже, и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

После случившегося мужчину задержали и обвинили в причинении смерти по неосторожности. Он расплакался, когда предстал перед судом. Следствие подтвердило отсутствие алкоголя в организме обвиняемого. Расследование гибели ребенка продолжается.

Ранее в Василеостровском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла на улице Кораблестроителей. Ребенок остался без присмотра на несколько минут и выпал из окна. От полученных травм он скончался в больнице.