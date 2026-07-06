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06 июля 2026 в 15:28

Ребенок насмерть разбился, упав с четвертого этажа в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Василеостровском районе Санкт-Петербурга погиб малолетний ребенок, упав с четвертого этажа, пишет «МК в Питере» со ссылкой на СК России. Трагедия случилась в жилом доме на улице Кораблестроителей.

Несовершеннолетний остался без присмотра взрослых на несколько минут и выпал из окна квартиры. Ребенка госпитализировали, однако он скончался в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего.

Ранее двухлетний мальчик был экстренно госпитализирован после выпадения из окна квартиры на пятом этаже в городе Кинешме Ивановской области. Прибывшие на место происшествия следователи оперативно установили предварительные обстоятельства случившегося в жилом доме ЧП и начали проверку.

До этого в Республике Адыгея 69-летний пациент клинической больницы в Майкопе насмерть разбился, упав в шахту лифта. Его считали пропавшим три недели. Перед трагедией пенсионеру предстояла срочная операция. Он скончался от полученных после падения травм.

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