Ребенок насмерть разбился, упав с четвертого этажа в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга погиб малолетний ребенок, упав с четвертого этажа, пишет «МК в Питере» со ссылкой на СК России. Трагедия случилась в жилом доме на улице Кораблестроителей.

Несовершеннолетний остался без присмотра взрослых на несколько минут и выпал из окна квартиры. Ребенка госпитализировали, однако он скончался в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего.

Ранее двухлетний мальчик был экстренно госпитализирован после выпадения из окна квартиры на пятом этаже в городе Кинешме Ивановской области. Прибывшие на место происшествия следователи оперативно установили предварительные обстоятельства случившегося в жилом доме ЧП и начали проверку.

До этого в Республике Адыгея 69-летний пациент клинической больницы в Майкопе насмерть разбился, упав в шахту лифта. Его считали пропавшим три недели. Перед трагедией пенсионеру предстояла срочная операция. Он скончался от полученных после падения травм.