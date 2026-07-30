США ввели санкции против российской компании из-за Ирана Минфин США ввел санкции против пяти компаний за связь с Mahan Air

США ввели санкции против российской компании и четырех других юридических лиц, которые, предположительно, связаны с иранской авиакомпанией Mahan Air, сообщает Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов. Рестрикции затрагивают московскую транспортную фирму Air Cargo Pro, а также четыре компании из Китая, Ирана и Индии.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, подсанкционные лица якобы сотрудничали с авиаперевозчиком Mahan Air, который уже включен в американские санкционные списки. Введение в санкционный перечень влечет за собой заморозку активов на территории США, а также запрет для американских граждан и корпораций на ведение бизнеса с фигурантами.

Ранее демократы и республиканцы согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если их одобрят в нижней палате парламента, президент США Дональд Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.