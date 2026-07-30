Житель Мариуполя заказал убийство из-за 10 млн долга

В Мариуполе задержали организатора и исполнителей заказного убийства из-за денежного долга, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел после того, как житель Мариуполя не желал погашать долг в размере 10 млн рублей перед знакомым. Мужчина рассказал друзьям о финансовых трудностях, и те предложили избавиться от кредитора.

Злоумышленники разработали план, распределили роли и направились на место встречи с потерпевшим на трассу Н-20 «Донецк — Мариуполь». Один из сообщников ударил пострадавшего ножом, после чего был взорван самодельный взрывной механизм в салоне его автомобиля.

После совершения преступления фигуранты скрылись с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и исполнителей, которые впоследствии полностью признали свою вину.

Ранее жительницу Одинцовского округа нашли погибшей почти через две недели после исчезновения. Женщина пропала 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своим спаниелем. Волонтеры обнаружили собаку на Советской улице в селе Ромашково возле сарая, после чего стало известно о месте трагедии.