Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 13:59

Убивший бизнесмена в баре киллер два года разгуливал на свободе

Скрывавшегося два года убийцу пермского бизнесмена заключили под стражу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пермском крае сотрудники полиции задержали исполнителя заказного убийства местного предпринимателя, совершенного в октябре 2023 года, сообщает «МВД Медиа». Почти два года мужчина, выстреливший в жертву в баре, скрывался от правоохранителей.

Оперативники установили, что киллер, находясь в баре на территории Орджоникидзевского района Перми, выстрелил в жертву из огнестрельного оружия и скрылся, — сказано в публикации.

Следствие установило, что преступление организовал 56-летний бизнес-партнер погибшего, решивший получить единоличный контроль над компанией и ее финансовыми потоками. Для подготовки убийства он привлек 63-летнего знакомого, который за вознаграждение должен был найти исполнителя.

Заказчик и организатор уже признаны судом виновными в подстрекательстве, пособничестве и подготовке убийства из корыстных побуждений. Они получили 16 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Задержанному исполнителю предъявлены обвинения по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Дагестана приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное 14 лет назад. За совершение преступления ему пообещали денежное вознаграждение. Осужденный вместе с заказчиком и другим участником преступления приехал в местность Бажиган в Ногайском районе. По данным следствия, у них были ножи и охотничья нарезная винтовка. Там они расправились с жертвой.

Регионы
Пермский край
заказные убийства
киллеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцы поймали двух серийных магазинных воров
Пенсионера насмерть придавило дерево во время урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Мирный житель погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Экс-нардеп оценил перспективы протестов против мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.