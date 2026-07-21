Убивший бизнесмена в баре киллер два года разгуливал на свободе

Убивший бизнесмена в баре киллер два года разгуливал на свободе Скрывавшегося два года убийцу пермского бизнесмена заключили под стражу

В Пермском крае сотрудники полиции задержали исполнителя заказного убийства местного предпринимателя, совершенного в октябре 2023 года, сообщает «МВД Медиа». Почти два года мужчина, выстреливший в жертву в баре, скрывался от правоохранителей.

Оперативники установили, что киллер, находясь в баре на территории Орджоникидзевского района Перми, выстрелил в жертву из огнестрельного оружия и скрылся, — сказано в публикации.

Следствие установило, что преступление организовал 56-летний бизнес-партнер погибшего, решивший получить единоличный контроль над компанией и ее финансовыми потоками. Для подготовки убийства он привлек 63-летнего знакомого, который за вознаграждение должен был найти исполнителя.

Заказчик и организатор уже признаны судом виновными в подстрекательстве, пособничестве и подготовке убийства из корыстных побуждений. Они получили 16 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Задержанному исполнителю предъявлены обвинения по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Дагестана приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное 14 лет назад. За совершение преступления ему пообещали денежное вознаграждение. Осужденный вместе с заказчиком и другим участником преступления приехал в местность Бажиган в Ногайском районе. По данным следствия, у них были ножи и охотничья нарезная винтовка. Там они расправились с жертвой.