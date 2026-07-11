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11 июля 2026 в 00:13

В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности

Житель Дагестана получил 25 лет колонии за заказное убийство 14-летней давности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Дагестана получил 25 лет колонии строгого режима за убийство по найму, совершенное в 2012 году, сообщили в прокуратуре. Приговор по уголовному делу вынес Верховный суд Республики Дагестан.

Мужчину признали виновным по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК России (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму). Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему также установили ограничение свободы сроком на два года.

В 2012 году мужчина согласился на предложение знакомого участвовать в убийстве жителя республики. За совершение преступления ему пообещали денежное вознаграждение.

Тогда, 29 сентября 2012 года осужденный вместе с заказчиком и другим участником преступления приехал на автомобиле в местность Бажиган в Ногайском районе Дагестана. По данным следствия, у них были ножи и охотничья нарезная винтовка. Там они расправились с жертвой.

При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В 2022 году ему вынесли приговор по другому уголовному делу. Другие участники преступления ранее также были осуждены и получили наказания в виде лишения свободы.

Ранее суд на Ставрополье приговорил 56-летнюю женщину, которая убила и расчленила мужа 8 марта, к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Преступление произошло из-за бытовой ссоры во время попойки.

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