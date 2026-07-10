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10 июля 2026 в 12:15

Суд вынес вердикт женщине, расчленившей мужа 8 марта

Женщину на Ставрополье приговорили к девяти годам колонии за убийство мужа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Суд на Ставрополье приговорил 56-летнюю женщину, которая убила и расчленила мужа 8 марта, к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в канале местного Следственного управления СК России в МАКСе. Преступление произошло из-за бытовой ссоры во время попойки.

Инцидент случился в селе Новая деревня Кочубеевского округа. Как установило следствие, женщина во время ссоры с мужем пырнула супруга ножом в спину, после чего толкнула его на угол журнального стола. Мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, виновная расчленила тело во дворе своего дома. После она выбросила его куски в пакетах в реку Кубань. Женщина раскаялась в содеянном.

Ранее в Туле дворник убил и расчленил 70-летнюю женщину. До этого они дружили. Пожилая гражданка даже оставляла ему ключи от своей квартиры. По одной из версий, мужчина состоял в интимных отношениях с пенсионеркой. Во время одной из встреч она высмеяла его импотенцию. Следствие считает, что дворник схватился за нож, нанес несколько ударов, а потом надругался над телом.

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