Суд вынес вердикт женщине, расчленившей мужа 8 марта

Суд на Ставрополье приговорил 56-летнюю женщину, которая убила и расчленила мужа 8 марта, к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в канале местного Следственного управления СК России в МАКСе. Преступление произошло из-за бытовой ссоры во время попойки.

Инцидент случился в селе Новая деревня Кочубеевского округа. Как установило следствие, женщина во время ссоры с мужем пырнула супруга ножом в спину, после чего толкнула его на угол журнального стола. Мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, виновная расчленила тело во дворе своего дома. После она выбросила его куски в пакетах в реку Кубань. Женщина раскаялась в содеянном.

Ранее в Туле дворник убил и расчленил 70-летнюю женщину. До этого они дружили. Пожилая гражданка даже оставляла ему ключи от своей квартиры. По одной из версий, мужчина состоял в интимных отношениях с пенсионеркой. Во время одной из встреч она высмеяла его импотенцию. Следствие считает, что дворник схватился за нож, нанес несколько ударов, а потом надругался над телом.