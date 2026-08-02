При атаке дрона ВСУ ранен житель Красной Поляны в ДНР Кулемзин: житель Красной Поляны в ДНР получил ранение при атаке дрона ВСУ

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины вблизи села Красная Поляна Донецкой Народной Республики ранен местный житель, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своих социальных сетях. Инцидент произошел на территории Великоновоселковского муниципального округа.

Пострадавшим оказался мужчина 1965 года рождения, который в момент происшествия находился вблизи населенного пункта. После получения ранения ему оперативно была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние уточняется.

В настоящее время специалисты продолжают мониторинг обстановки в районе, а также фиксируют последствия обстрела. Граждан призывают соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и еще двое несовершеннолетних получили ранения в результате удара украинского беспилотника в Белгородской области. Врио губернатора региона Александр Шуваев проинформировал, что удар пришелся рядом с детской площадкой в селе Принцевка.

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.