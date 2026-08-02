Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на площадку детей Львова-Белова: раненные при атаке ВСУ дети остаются в состоянии средней тяжести

Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь двум девочкам, пострадавшим в результате удара беспилотника ВСУ по детской площадке в Белгородской области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своих социальных сетях. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошел в селе Принцевка, где в воскресенье от атаки БПЛА погибла 13-летняя школьница, а еще две девочки — семи и девяти лет — получили множественные осколочные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в районную больницу, где им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Львова-Белова уточнила, что она на связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых, чтобы оперативно координировать действия по поддержке семей и контролировать ход лечения. Расследование обстоятельств атаки продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины вблизи села Красная Поляна Донецкой Народной Республики ранен местный житель. Инцидент произошел на территории Великоновоселковского муниципального округа.