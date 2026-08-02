65-летний пастух чудом выжил после нападения тигра в Индии TI: в Индии пастухи чудом отбили пожилого мужчину от напавшего на него тигра

65-летний Аклу Ядав пережил нападение тигра в Индии, когда животное схватило его за ногу и попыталось утащить в лес, сообщает Times of India. Инцидент произошел недалеко от тигриного заповедника Валмики.

Нападение случилось, пока Ядав пас коз вместе с несколькими соседями. Другие пастухи оперативно подняли тревогу и смогли спасти мужчину. По информации врачей, Ядав получил серьезные рваные раны на ноге и обеих руках, сопровождающиеся значительной потерей мягких тканей, ему предстоит операция.

Власти инициировали поиски тигра-людоеда. Сотрудники лесничества усилили патрулирование в данном районе и призвали жителей, живущих рядом с заповедником, сохранять бдительность до стабилизации обстановки. В близлежащих деревнях появились объявления с призывом передвигаться группами при работе на полях днем и воздерживаться от посещения лесных троп ночью.

Ранее сообщалось, что в индийском регионе Гуджарат были отловлены шесть крайне редких азиатских львов, которые за трое суток убили двух людей. Утверждается, что инцидент произошел вблизи деревни Гадхада.