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02 августа 2026 в 23:38

65-летний пастух чудом выжил после нападения тигра в Индии

TI: в Индии пастухи чудом отбили пожилого мужчину от напавшего на него тигра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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65-летний Аклу Ядав пережил нападение тигра в Индии, когда животное схватило его за ногу и попыталось утащить в лес, сообщает Times of India. Инцидент произошел недалеко от тигриного заповедника Валмики.

Нападение случилось, пока Ядав пас коз вместе с несколькими соседями. Другие пастухи оперативно подняли тревогу и смогли спасти мужчину. По информации врачей, Ядав получил серьезные рваные раны на ноге и обеих руках, сопровождающиеся значительной потерей мягких тканей, ему предстоит операция.

Власти инициировали поиски тигра-людоеда. Сотрудники лесничества усилили патрулирование в данном районе и призвали жителей, живущих рядом с заповедником, сохранять бдительность до стабилизации обстановки. В близлежащих деревнях появились объявления с призывом передвигаться группами при работе на полях днем и воздерживаться от посещения лесных троп ночью.

Ранее сообщалось, что в индийском регионе Гуджарат были отловлены шесть крайне редких азиатских львов, которые за трое суток убили двух людей. Утверждается, что инцидент произошел вблизи деревни Гадхада.

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