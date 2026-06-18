Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 06:33

В Индии тигр убил двух человек и скрылся

The Times of India: тигр убил мужчину и женщину в штате Уттар-Прадеш

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются поиски тигра, который убил двух человек, сообщает The Times of India. Первый случай произошел 14 июня недалеко от деревни Рамнагар.

По данным издания, жертвой хищника стал 60-летний фермер. В момент нападения мужчина занимался сбором сахарного тростника. На следующий день тигр, предположительно, атаковал еще одного человека. Жертвой стала 50-летняя жительница деревни Кхалепурва. Сообщается, что женщина косила траву рядом со своим домом. Тигр схватил ее за шею и утащил в поле. Позднее местные жители обнаружили останки погибшей.

Ранее сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов, напавших на группу из 13 женщин. Жертвами хищников, которые 22 мая атаковали сборщиц листьев дерева тенду, стали четыре индианки, остальным удалось спастись.

В апреле хищник растерзал мужчину, который шел на свадьбу, останки погибшего обнаружили в 500 метрах от дома. Инцидент произошел в индийской деревне Бхадьюни. Мужчина отправился на свадьбу друзей, но на следующий день не вернулся домой. При этом за три дня до этого в районе близлежащего города Бхимтал хищник утащил женщину в джунгли и жестоко расправился с ней.

Мир
Индия
тигры
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения
В Роскачестве рассказали, как выбрать клюквенный морс
«Победа» изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 50
В аэропорту Шереметьево прошла эвакуация
Пропавшую ветврача из Приморья спасли от «арабской мафии» на Пхукете
Стало известно о состоянии россиян, отравившихся в Египте в мае
«Не картошку с творогом везут»: самолеты ВСУ заметили в Молдавии
Падение дрона ВСУ на ТЦ «Белая Дача» в Люберцах вызвало пожар
Стало известно, какую опасность несет переизбыток сахара в рационе
Система ПВО сбила 43 беспилотника на подлете к Москве
Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Жуковском
В Электростали женщина пострадала после падения обломков дрона
В Индии тигр убил двух человек и скрылся
Массовая атака дронов на Москву ночью 18 июня: повреждения «Садовода» и НПЗ
Врач объяснила, почему после перелета запрещено есть жирное мясо и бобы
Врач назвала опасные показатели уровня глюкозы в крови
Синоптики предупредили москвичей о погодных качелях в июне
Собянин сообщил о попадании нескольких БПЛА в район Московского НПЗ
Эксперт оценил значение освобождения Кутузовки в ДНР
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.