В Индии тигр убил двух человек и скрылся

В Индии тигр убил двух человек и скрылся The Times of India: тигр убил мужчину и женщину в штате Уттар-Прадеш

В индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются поиски тигра, который убил двух человек, сообщает The Times of India. Первый случай произошел 14 июня недалеко от деревни Рамнагар.

По данным издания, жертвой хищника стал 60-летний фермер. В момент нападения мужчина занимался сбором сахарного тростника. На следующий день тигр, предположительно, атаковал еще одного человека. Жертвой стала 50-летняя жительница деревни Кхалепурва. Сообщается, что женщина косила траву рядом со своим домом. Тигр схватил ее за шею и утащил в поле. Позднее местные жители обнаружили останки погибшей.

Ранее сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов, напавших на группу из 13 женщин. Жертвами хищников, которые 22 мая атаковали сборщиц листьев дерева тенду, стали четыре индианки, остальным удалось спастись.

В апреле хищник растерзал мужчину, который шел на свадьбу, останки погибшего обнаружили в 500 метрах от дома. Инцидент произошел в индийской деревне Бхадьюни. Мужчина отправился на свадьбу друзей, но на следующий день не вернулся домой. При этом за три дня до этого в районе близлежащего города Бхимтал хищник утащил женщину в джунгли и жестоко расправился с ней.