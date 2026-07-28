Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 15:33

Путин призвал моментально реагировать на несправедливость к бойцам СВО

Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти должны моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к семьям участников спецоперации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, поддержка бойцов СВО и их близких является важнейшей задачей.

Нужно делать все для того, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. <...> Люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, — отметил глава государства.

Ранее Верховный суд РФ поддержал дочерей погибшего военнослужащего, лишившихся законной единовременной выплаты из-за недобросовестных действий родственницы. Девушки указали в иске, что их отец на протяжении 10 лет не общался с сестрой, но та получила 5 млн рублей после его гибели на фронте, воспользовавшись ошибкой в документах.

До этого стало известно, что участник СВО добился назначения всех причитающихся выплат при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и Минобороны РФ. Уроженец Алтайского края получил тяжелое ранение на передовой и был признан военно-врачебной комиссией полностью негодным к дальнейшей службе.

Власть
Россия
Владимир Путин
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб под Белгородом при атаке дрона на коммерческий объект
На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье
Путин назначил нового посла в одной стране
Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары
Насиловал племянницу? В деле маньяка Мехнина появились новые эпизоды
Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии
Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ
TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН
Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запятнал репутацию Буданова
В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС
Историк ответил, сможет ли Зеленский добиться поддержки Трампа
Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта
Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике
Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон
НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва
Суд вынес приговор издевавшимся над пенсионеркой подросткам
Чемпиона России по марафону сбила машина
Юрист ответил, станет ли использование дипфейка отягчающим обстоятельством
Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.