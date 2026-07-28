Путин призвал моментально реагировать на несправедливость к бойцам СВО

Власти должны моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к семьям участников спецоперации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, поддержка бойцов СВО и их близких является важнейшей задачей.

Нужно делать все для того, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. <...> Люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, — отметил глава государства.

Ранее Верховный суд РФ поддержал дочерей погибшего военнослужащего, лишившихся законной единовременной выплаты из-за недобросовестных действий родственницы. Девушки указали в иске, что их отец на протяжении 10 лет не общался с сестрой, но та получила 5 млн рублей после его гибели на фронте, воспользовавшись ошибкой в документах.

До этого стало известно, что участник СВО добился назначения всех причитающихся выплат при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и Минобороны РФ. Уроженец Алтайского края получил тяжелое ранение на передовой и был признан военно-врачебной комиссией полностью негодным к дальнейшей службе.