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21 июля 2026 в 11:29

Лантратова помогла десантнику с тяжелым ранением получить выплаты

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Участник специальной военной операции добился назначения всех причитающихся ему выплат при содействии уполномоченного по правам человека в России и Министерства обороны, сообщила в МАКСе омбудсмен Яна Лантратова. Уроженец Алтайского края получил тяжелое ранение на передовой и был признан военно-врачебной комиссией полностью негодным к дальнейшей службе.

К нам обратился участник СВО, рядовой десантник из Алтайского края. Выполняя боевые задачи на передовой, боец получил тяжелейшую военную травму. Военно-врачебная комиссия признала его полностью негодным к службе и комиссовала, — написала Лантратова.

В соответствии с действующим законодательством ветеранам, получившим увечья при выполнении обязанностей военной службы, предусмотрена единовременная страховая выплата, размер которой превышает 3,4 млн рублей. Однако оформление необходимого пакета документов и их направление в страховые организации затянулось на несколько месяцев из-за бюрократических проволочек, констатировала уполномоченный.

Для разрешения ситуации омбудсмен совместно со своим коллегой в Алтайском крае Антоном Васильевым инициировала обращение в Минобороны России. В результате совместной работы с военным ведомством все требуемые бумаги были оформлены оперативно, а денежные средства в полном объеме переведены на счет военнослужащего.

Ранее Лантратова сообщила, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении 35-часовой рабочей недели для раненых участников специальной военной операции. Омбудсмен назвала это данью уважения бойцам.

Общество
Яна Лантратова
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выплаты
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