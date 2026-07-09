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09 июля 2026 в 10:40

Путин сократил рабочую неделю раненым бойцам СВО

Путин подписал закон о введении 35-часовой рабочей недели для раненых военных

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении 35-часовой рабочей недели для раненых участников специальной военной операции, сообщила в МАКСе уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Омбудсмен назвала это данью уважения к бойцам, которые приняли решение остаться в строю и продолжать службу, несмотря на ранения. При этом их заработная плата и все выплаты сохраняются в полном объеме.

Лантратова уточнила, что право на уменьшение рабочей недели получат военнослужащие по контракту, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения наказания, которые стали инвалидами вследствие ранения, увечья или заболевания, возникших во время службы. По словам омбудсмена, этот закон — настоящая забота на деле.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России следует учредить должность военного омбудсмена и создать федеральное агентство по делам ветеранов. По его словам, подобная структура доказала эффективность в мировой практике.

До этого участник СВО Константин Яшин заявил, что бойцы СВО ценят время и сосредотачиваются на задачах лучше, чем гражданские чиновники. Эти качества, по его мнению, делают ветеранов идеальными кандидатами для формирования новой управленческой элиты и государственных кадров.

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