Стало известно, сколько контрактов на SJ-100 подписали авиакомпании РФ

Российские перевозчики уже оформили твердые заказы на 42 лайнера SJ-100, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он также отметил, что на производственной площадке филиала ПАО «Яковлев» в разной степени готовности находятся 27 машин.

На филиале ПАО «Яковлев», который производит SJ-100, уже в разной степени готовности 27 самолетов, и я могу сказать, что уже для отечественных компаний законтрактовано 42 самолета, — сказал Демешин.

По словам главы региона, интерес к отечественным реактивным самолетам остается стабильно высоким, особенно для маршрутов внутри страны и на Дальнем Востоке. Демешин подчеркнул, что SJ-100 способен обеспечить транспортную доступность удаленных населенных пунктов, включая связь Охотска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска и Магадана. Эти направления остро нуждаются в современной авиатехнике, способной работать в сложных климатических условиях и на протяженных трассах.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует подписать контракт на поставку авиакомпании S7 большой партии самолетов Ту-214 в 2026 году. В рамках выставки ИННОПРОМ генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что первые Ту-214 в новом облике уже поступают государственным заказчикам.