Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 03:20

Стало известно, сколько контрактов на SJ-100 подписали авиакомпании РФ

Демешин: российские авиакомпании законтрактовали 42 самолета SJ-100

SSJ-100 SSJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские перевозчики уже оформили твердые заказы на 42 лайнера SJ-100, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он также отметил, что на производственной площадке филиала ПАО «Яковлев» в разной степени готовности находятся 27 машин.

На филиале ПАО «Яковлев», который производит SJ-100, уже в разной степени готовности 27 самолетов, и я могу сказать, что уже для отечественных компаний законтрактовано 42 самолета, — сказал Демешин.

По словам главы региона, интерес к отечественным реактивным самолетам остается стабильно высоким, особенно для маршрутов внутри страны и на Дальнем Востоке. Демешин подчеркнул, что SJ-100 способен обеспечить транспортную доступность удаленных населенных пунктов, включая связь Охотска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска и Магадана. Эти направления остро нуждаются в современной авиатехнике, способной работать в сложных климатических условиях и на протяженных трассах.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует подписать контракт на поставку авиакомпании S7 большой партии самолетов Ту-214 в 2026 году. В рамках выставки ИННОПРОМ генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что первые Ту-214 в новом облике уже поступают государственным заказчикам.

Общество
SJ-100
авиакомпании
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар разгорелся у Московского вокзала в Петербурге
В ФНПР объяснили, при каких случаях возможна четырехдневка
Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два раза
«Украина будет с нами»: Бурляев о победе РФ в СВО, Михалкове и опыте смерти
Власти Приморья прокомментировали слухи о нападении тигра на человека
Стало известно, как освобождение Светлого изменит ситуацию под Добропольем
Мирошник объяснил истинные цели США в отношении Европы
Машина ржавеет зимой: что сделать летом, чтобы защитить авто от коррозии
В СФ предположили, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке
Пезешкиан раскрыл условие стабильности на Ближнем Востоке
Трамп ответил на вопрос о возможном наказании Канады за смог от пожаров
Стало известно, сколько контрактов на SJ-100 подписали авиакомпании РФ
Правила торговли «с колес» с осени изменятся
«Сборная солянка»: боец рассказал, какие части ВСУ обороняют Доброполье
Российский военный раскрыл подробности штурма Светлого
Минпросвещения РФ обновило список разрешенных школьных учебников
Президент Сербии предупредил о грядущем коллапсе судоходства
В ДНР озвучили последствия новых атак ВСУ
В Австралии состоится суд над обвиняемыми в шпионаже россиянами
«Катастрофическая ситуация»: в ФРГ дали оценку проблемам с бюджетом
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.