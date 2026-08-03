В СФ предположили, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке Карасин: конфликт на Ближнем Востоке может завершиться к началу 2027 года

Конфликтная ситуация вокруг Ирана может быть урегулирована в ближайшие месяцы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия». По его оценке, логика событий подводит к разрешению либо до конца 2026 года, либо в начале 2027-го.

Не хотелось бы, чтобы конфликт затянулся на долгие годы, и я не верю в то, что это продлится несколько лет. Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, — указал эксперт.

По его словам, затягивание противостояния невыгодно ни странам Ближнего Востока, ни самому Тегерану. Сохранение высокой напряженности негативно сказывается на экономике и стабильности региона.

Карасин подчеркнул, что стороны уже демонстрируют готовность к диалогу, о чем свидетельствуют недавние заявления президента США Дональда Трампа об отмене атак на Иран в свете возможной сделки. Также анонсированы прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном на 3 августа.

Ранее Трамп указывал, что Иран и США достигли принципиальных соглашений по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, он выразил надежду на скорое заключение новой сделки по иранской ядерной программе.