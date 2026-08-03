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03 августа 2026 в 02:45

Минпросвещения РФ обновило список разрешенных школьных учебников

В перечне школьных учебников появятся книги под редакцией Медведева и Мединского

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министерство просвещения России утвердило обновленный федеральный перечень учебников, разрешенных для использования в школах. Согласно приказу, новый перечень вступает в силу с понедельника, 3 августа 2026 года.

В документе указано, что новым перечнем заменяется прежний список, который действовал в 2025 году. В утвержденный перечень вошли учебники по обществознанию для 9-го, 10-го и 11-го классов под редакцией Д. А. Медведева. Также в него включен учебник «Обществознание: базовый уровень: учебник для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования», а также учебники по истории для 5-9-х классов под редакцией В. Р. Мединского.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Содержание этих дисциплин приведено в соответствие с современными научными достижениями, а практическая составляющая была усилена.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, подрастающему поколению крайне необходимо гармоничное и всестороннее развитие.

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