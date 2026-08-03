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03 августа 2026 в 01:09

Трамп сделал сенсационное заявление о переговорах с Ираном

Трамп уверяет, что США и Иран достигли согласия по Ормузскому проливу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вашингтон и Тегеран достигли принципиальных соглашений по вопросам судоходства в Ормузском проливе, заявил в своих социальных сетях президент США Дональд Трамп. Кроме того, он выразил надежду на скорое заключение новой сделки по иранской ядерной программе.

Американский лидер сделал это заявление в ходе общения с журналистами, подчеркнув, что переговоры продвигаются быстрее, чем ожидалось. По его словам, достигнутые договоренности по стратегически важному водному пути должны снизить напряженность в регионе и обеспечить бесперебойный проход танкеров с нефтью.

Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной программе, или, как это можно назвать, по денуклеаризации Ирана. Я называю это денуклеаризацией Ирана, — уточнил Трамп.

Администрация США ведет активную работу над текстом соглашения. Предполагается, что оно заменит прежнюю сделку.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Тегеран получил множество обращений от иностранных государств, включая Великобританию, Болгарию и Украину, после публикаций о возможном использовании их баз Вашингтоном. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обратил внимание, что эти страны поспешили заверить иранскую сторону в своем нейтралитете.

США
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
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