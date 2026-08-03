Трамп объявил о начале переговоров с Ираном Трамп заявил, что переговоры с Ираном начнутся 3 августа

США и Иран начнут переговоры в понедельник, 3 августа, сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп. Он добавил, что представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии просили американскую сторону приостановить планы по нанесению ударов по Исламской Республике.

Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (в понедельник. — ред.) днем. Посмотрим, к чему это приведет. <...> Это спасло бы множество жизней, позволило бы сэкономить немало сил, — сказал Трамп.

Ранее американский президент пообещал, что Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана всего, чего добиваются. Он подчеркнул, что это произойдет «совершенно точно».

Позже Великобритания, Болгария и Украина заверили Тегеран, что не будут принимать участие в новой военной операции США против Ирана. Как заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, за последние 24 часа поступили звонки из этих стран, в которых говорилось об отказе от участия в конфликте.