В РАН озвучили факторы, влияющие на продолжительность жизни Онищенко: низкая активность и вредные привычки влияют на продолжительность жизни

Ключевые факторы долголетия находятся вне сферы медицины, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, решающую роль играет отношение самого человека к собственному организму и образу жизни.

Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете, — сказал Онищенко.

Кроме того, эксперт обратил внимание на тревожную тенденцию замены живого общения и прогулок на свежем воздухе бесконечным сидением в гаджетах. По его мнению, это ведет к гиподинамии, которая в долгосрочной перспективе также сокращает годы активной жизни.

До этого стало известно, что существуют три основные группы заболеваний, которые наиболее сильно сокращают продолжительность жизни. Сердечно-сосудистые болезни лидируют как по распространенности, так и по влиянию на смертность. Далее следуют онкологические заболевания, а замыкают тройку эндокринные нарушения.