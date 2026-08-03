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03 августа 2026 в 01:56

В РАН озвучили факторы, влияющие на продолжительность жизни

Онищенко: низкая активность и вредные привычки влияют на продолжительность жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ключевые факторы долголетия находятся вне сферы медицины, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, решающую роль играет отношение самого человека к собственному организму и образу жизни.

Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете, — сказал Онищенко.

Кроме того, эксперт обратил внимание на тревожную тенденцию замены живого общения и прогулок на свежем воздухе бесконечным сидением в гаджетах. По его мнению, это ведет к гиподинамии, которая в долгосрочной перспективе также сокращает годы активной жизни.

До этого стало известно, что существуют три основные группы заболеваний, которые наиболее сильно сокращают продолжительность жизни. Сердечно-сосудистые болезни лидируют как по распространенности, так и по влиянию на смертность. Далее следуют онкологические заболевания, а замыкают тройку эндокринные нарушения.

Общество
Геннадий Онищенко
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привычки
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