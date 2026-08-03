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03 августа 2026 в 02:05

«Катастрофическая ситуация»: в ФРГ дали оценку проблемам с бюджетом

Минтруд ФРГ: экономическая ситуация в стране оценивается как катастрофическая

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Текущая экономическая и бюджетная ситуация в Германии оценивается как катастрофическая, заявила министр труда страны Бербель Бас в интервью телеканалу ZDF. Она также констатировала утрату технологического превосходства ФРГ и указала на геополитические вызовы, влияющие на промышленность.

У нас катастрофическая ситуация с бюджетом. Мы потеряли технологическое лидерство во многих сферах — Китай и другие страны нас обогнали, — указала министр.

По словам Бас, ключевые сектора немецкой экономики — автомобилестроение, химическая промышленность и металлургия — столкнулись с серьезным давлением. Сбои в цепочках поставок, внешнеторговые тарифы, высокие цены на энергию и рост социальных взносов заставляют крупные предприятия сокращать персонал.

Особую обеспокоенность у министра вызывает уменьшение числа мест для профессионального обучения, что ставит под угрозу подготовку будущих кадров. Бас призвала активно инвестировать в новые технологии и перспективные отрасли, чтобы сохранить существующие производства и создать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику: Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%. Наиболее критическое падение зафиксировано на китайском рынке, где реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь сократилась не менее чем на 30%.

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