Новогодние праздники в 2027 году в России станут на один день короче

Новогодние праздники в 2027 году в России станут на один день короче

Новогодние каникулы в России в 2027 году составят на один день меньше, чем в предыдущем году, следует из производственного календаря. Отдых в предстоящие праздники продлится с 31 декабря 2026 года и завершится 10 января.

В результате россияне в этот период будут отдыхать 11 дней, а не 12. Ранее новогодние каникулы проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Необходимо закрепить эту норму в Трудовом кодексе, чтобы родители могли официально получить дополнительный выходной. Депутат отметил, что в День знаний им следует проводить время вместе с детьми, участвуя в торжественных мероприятиях и поддерживая их.

Кроме того, Миронов указал, что для повышения рождаемости в России нужно увеличить материнский капитал и ввести меры для погашения ипотеки при рождении детей. Российские семьи считают недостаток дохода и отсутствие собственного жилья главным препятствием, констатировал он.