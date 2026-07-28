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28 июля 2026 в 11:01

В Минтруде ответили, можно ли сотрудникам уходить с работы на время обеда

Минтруд: россияне могут уходить с работы в обеденный перерыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники российских компаний имеют право покидать рабочее место во время обеденного перерыва, если это предусмотрено внутренним трудовым регламентом организации, сообщил Минтруд в своем канале на платформе МАКС. В ведомстве пояснили, что в этот период работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей и может использовать время по своему усмотрению — для обеда, прогулки или личных дел.

Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации, — следует из сообщения.

Вместе с тем в Минтруде напомнили, что если по условиям производства предоставить перерыв невозможно, то работодатель обязан организовать сотруднику возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время. Таким образом, реализация права на обед зависит от конкретных условий труда и внутренних правил компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники компании и работники могут самостоятельно выбирать формат рабочей недели при согласии обеих сторон. Таким образом, в России возможно установление как четырехдневного, так и шестидневного графика.

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Минтруд
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