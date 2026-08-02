Прокуратура намерена ужесточить наказание Лерчек

Прокуратура намерена оспорить решение районного суда в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Обвинение будет добиваться пересмотра меры пресечения в сторону усиления, сообщил ТАСС информированный источник.

Назначенное Чекалиной наказание в виде условного срока, крупного штрафа и ограничений на администрирование интернет-ресурсов не устроило представителей гособвинения. В надзорном ведомстве считают, что инкриминируемые блогеру деяния заслуживают более строгой правовой оценки. В связи с этим прокуроры намерены обратиться в вышестоящую судебную инстанцию с требованием пересмотреть приговор.

Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания, — сказал собеседник агентства.

Согласно данным источника, сторона обвинения будет просить Мосгорсуд назначить Лерчек 6 лет условного лишения свободы. Кроме того, прокуроры намерены ходатайствовать об увеличении срока запрета на продвижение брендов в интернете с трех до пяти лет — именно такие требования, как уточняется, выдвигались в ходе прений сторон в пятницу прокурорами Светланой Тарасовой и Натальей Кузьминой.

Ранее сообщалось, что судебные приставы могут принудительно взыскать с блогера штраф в 765 млн рублей, который был ей назначен по приговору суда. Данное наказание является дополнительным и его невозможно заменить лишением свободы при невыплате.