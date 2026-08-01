Лерчек захотела отменить приговор по делу о валютных операциях

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно, сообщил ТАСС ее адвокат Константин Третьяков. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях. Кроме условного срока суд назначил блогеру штраф.

После оглашения резолютивной части она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что еще обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть, — отметил Третьяков.

Кроме того, Третьяков заявил, что судебные приставы могут принудительно взыскать с Лерчек штраф в размере 765 млн рублей, назначенный ей по приговору суда. По его словам, штраф является дополнительным наказанием, поэтому в случае неуплаты его нельзя заменить реальным сроком лишения свободы. Третьяков отметил, что взыскание может быть произведено в том числе за счет имущества блогера. При этом адвокат добавил, что, насколько ему известно, Чекалина намерена выплачивать штраф по мере своих возможностей.

Ранее адвокат Дмитрий Аргановский заявил, что Лерчек может грозить реальный срок лишения свободы в случае невыплаты назначенного судом штрафа. По словам эксперта, такая мера возможна, если блогер не погасит сумму взыскания.