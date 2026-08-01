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01 августа 2026 в 14:03

Наступление ВС РФ на Харьков 1 августа: войска «варятся» в котле, прорыв

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 1 августа 2026 года, где украинские войска провалили прорыв и «варятся» в котле, что в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 1 августа, войска «варятся» в котле

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Харькова, Карасевки, Шаповаловки, Избицкого, Бугаевки, Приколотного, Бакшеевки, Купино, Должанки, Макарово и Богодухова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях, по резервам ВСУ в Карасевке, Макарово и Шаповаловке отработала российская авиация — уничтожен личный состав 475-го штурмового полка, отметил канал.

На Волчанском направлении российские войска продвинулись на девяти участках до 400 метров; перестрелки идут в селах Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесах Волчанского района, следует из публикации. Украинские войска в Белом Колодезе «варятся» в котле, заявили в Сети.

«ВС РФ выбили <...> [ВСУ] из села Веровка (Волчанский район) и освободили населенный пункт. Враг попытался прорваться в окруженный нашими войсками поселок Белый Колодезь. Перемещение <...> вскрыто на отдалении от линии боевого соприкосновения — живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами», — говорится в сообщении.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

На Великобурлукском направлении российские войска ведут бои западнее села Петро-Ивановка, в селах Устиновка и Анищино (Анискино), отметил канал. Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 70 человек, уничтожены вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении есть успехи в Кондрашовке. На Волчанском — бои в Казачьей Лопани. МО РФ сообщило об освобождении Веровки в 6,5 км к востоку от Белого Колодезя. Продолжаются столкновения в районе Ивашкино», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Блогер Олег Царев считает, что на Харьковском участке идут позиционные бои в Казачьей Лопани, по скоплению сил ВСУ в Слатино ударили ФАБ. В Бакшеевке продолжаются боестолкновения, не стихают сражения в Ивановке, на подступах к Василевке и в районе Ивашкино, добавил он.

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